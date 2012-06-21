Уряд підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я та перерозподілив видатки держбюджету, спрямувавши майже 253 мільйони гривень на збільшення потужностей лабораторій з діагностики коронавірусної інфекції COVID-19. Видатки, як повідомляє пресслужба МОЗ, проводитимуться за рахунок позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку на реалізацію проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

«Йдеться про закупівлю обладнання й матеріалів для збільшення ПЛР-тестів, лабораторних морозильних камер для зберігання зразків тощо», – прокоментував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

До слова, МОЗ збільшило потужності вітчизняних лабораторій з 200 ПЛР-тестів на добу на початку квітня до 25-30 тисяч наразі, і продовжує їх нарощувати.

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