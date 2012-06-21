Кожна людина, а тим паче родина, мріє про власне житло. Але на заваді зазвичай стають матеріальні перепони. Як відомо, частину грошей за омріяні квадратні метри може сплатити держава через програми молодіжного житлового будівництва. Та, ніде правди діти, не в кожної сім’ї, тим паче багатодітної є статки на погашення власного обов’язкового платежу.
Для розв’язання цієї проблеми був підписаний Меморандум про співпрацю між Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (Держмолодьжитло) і Державною іпотечною установою (ДІУ).
Його метою є об’єднання зусиль обох організацій, спрямованих на розвиток іпотечного та фондового ринків України, створення сприятливих умов для вирішення житлових питань, для того, щоб якомога більше українців змогли придбати житло на доступних умовах.
Як зазначив голова правління ДІУ Андрій Камуза, він впевнений у можливостях подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування, визначення оптимальних умов і способів кредитування українців для забезпечення їх доступним житлом.
А голова Держмолодьжитла Сергій Комнатний розповів оглядачу «Урядового кур’єра», що Державна іпотечна установа має можливість і займається залученням позабюджетних кредитних коштів, зокрема із-за кордону. ДІУ працює з юридичними особами, як ось із банківськими та іншими установами. У свою чергу Держмолодьжитло виконує соціальну функцію та безпосередньо працює з людьми, які потребують покращення житлових умов.
«Об’єднавши зусилля, ми надамо українським родинам можливість отримати житло на доступних умовах, у тому числі через залучення позабюджетних коштів до фінансування державних житлових програм. Серед перспективних напрямків нашої співпраці – розробка нових житлових програм, розвиток системи іпотечного житлового кредитування та збільшення обсягу фінансування житлових програм в Україні», – наголоси очільник Держмолодьжитла.