Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
До низки аеропортів, які використовуються Збройними силами України, додасться й відновлене летовище з усім комплексом аеродромних споруд у Мукачеві. Роботу над відповідними змінами до постанови уряду №126, якою схвалена Державна програма розвитку аеропортів до 2023 року, вже розпочато. Ці зміни передбачають, що вже з 2020 року буде розпочато проектування та будівництво цього аеродромного комплексу.
У Мукачівській об’єднаній територіальній громаді підтвердили свою зацікавленість у здійсненні масштабних робіт з відновлення аеродрому, який діяв за радянських часів і вважався одним із найпотужніших на західних рубежах колишнього Союзу. Елементи інфраструктури залишилися й дотепер, але головне, що сприятиме відновленню роботи аеродрому – земля, що збереглася в цілісності.
Мукачівці долучаться до пошуку інвесторів, оскільки зацікавлені в будівництві пасажирського терміналу. Для цього шукатимуть інвесторів для виготовлення проєкту з наступним будівництвом такого терміналу в рамках державно-приватного партнерства.
Відновлення аеродрому в Мукачеві дає добрі перспективи для розвитку пасажирських перевезень. Це тим більше важливо, що міжнародний аеропорт в Ужгороді має в цьому сенсі обмеження: рух літаків відбувається з зальотом на територію Словаччини, а замала злітна смуга не дозволяє сідати всім їх типам літаків.
Як повідомили в уряді, рішення про початок будівництва аеропорту в Мукачеві було прийнято на спільній нараді представників Повітряних сил ЗСУ, Державіаслужби, Держагентства інфраструктурних проєктів, Держпідприємства обслуговування повітряного руху і представників Мукачівської ОТГ.
ДОВІДКОВО
У 2016 році Кабінетом міністрів України прийнято Державну цільову програму розвитку аеропортів, що діятиме до 2023 року. Нею передбачено доведення інфраструктури авіаційного транспорту до міжнародних стандартів з метою набуття Україною статусу транзитної держави, що враховує її вигідне географічне розташування, а також підвищить ефективність управління державним майном.