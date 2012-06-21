На базі Сумського НВК №16 відкрили музейну кімнату, присвячену життю і подвигу Героя Небесної Сотні сумчанина, Почесного громадянина Сум Олексія Братушки. Він загинув від снайперської кулі в лютому 2014 року на вулиці Інститутській у Києві. Відкриття приурочили до 43-ї річниці від дня народження Героя, який залишається у вдячній пам’яті земляків.
На урочистості завітали його рідні, представники обласної та міської влади, громадськості. Як зазначили батько Олексія Сергій Братушка, рідна сестра Ольга, такий вияв шани заслуговує найтепліших вдячних слів. Вони передали для експозиції особисті речі Олексія, зокрема дещо із туристського спорядження, оскільки той дуже любив подорожувати і ходити в походи.
За словами голови Сумської ОДА Миколи Клочка, на прикладі Олексія Братушки молоде покоління вчитиметься любові до України, рідного краю, тож екскурсоводи музейної кімнати (а це переважно учні НВК) з гордістю зустрічатимуть городян та гостей Сум.