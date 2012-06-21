У Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола у Тернополі урочисто відкрили Музей національної слави. До його створення долучилися студенти, викладачі, працівники цього навчального закладу, міська рада, молодіжні організації.
За словами директорки Галицького коледжу Марії Баб’юк, музей працюватиме для молоді не лише навчального закладу, а й усього міста. Він має стати майданчиком для зустрічей, зібрань, спілкування та дискусій, он-лайн-конференцій щодо розвитку країни й міста. Його задумали як простір, що забезпечить сучасні технічні й організаційні можливості для проведення культурно-просвітніх заходів.
Проєкт «Музей національної слави» став одним із переможців громадського бюджету Тернополя нинішнього року. Вже три роки поспіль в обласному центрі впроваджують бюджет участі: зі скарбниці міста спрямовують певну частину коштів на фінансування робіт, надання послуг, придбання матеріально-товарних цінностей відповідно до оформлених проєктів, які шляхом голосування містян займають переможні позиції. Скажімо, за задум створення музею національної слави віддали понад 660 голосів підтримки й вивели його на перше місце серед малих проєктів.
Тепер на стендах нового музею можна ознайомитися з віхами української історії від найдавніших часів до дня сьогоднішнього. Мета заснування музею — популяризація та переосмислення української історії, наголос на героїчних прикладах минулого, що мають формувати дух патріотизму юнаків і дівчат.
Музей, звісно ж, поповнюватимуть новими стендами, експонатами. Як твердить директорка коледжу, перший великий форум міської молоді тут готові будуть організувати на День студента.