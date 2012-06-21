Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Чергового професійного успіху досягли працівники Тростянецького музею на Сумщині. Нещодавно вони стали одними із переможців всеукраїнського проєкту «Музей відкрито на ремонт-2020», який втілюється за фінансового сприяння Українського культурного фонду.
Як повідомили організатори проєкту, заявки на участь у конкурсі могли подавати музейні заклади як державної, так і комунальної форм власності за умови зберігання державних експонатів Музейного фонду країни. На конкурс надійшли понад 140 заявок із 24 областей України, або 116 населених пунктів. Переможцями стали 22 заклади.
За словами керівника проєкту Леоніда Марущака, мета конкурсу — вдихнути нове життя у форми і напрямки роботи музеїв, зробити їх діяльність креативною, сучасною, наповненою новим змістом.
У Тростянецькій міській раді повідомили, що одним із результатів участі у конкурсі стало підписання меморандуму між проєктом та музейно-виставковим центром, що відкриває нові горизонти співпраці і поліпшення музейної роботи у Тростянецькій ОТГ.
Найближчим часом запланований воркшоп, що пройде в режимі онлайн і стосуватиметься методів сучасної роботи та підсумуванню проміжних етапів проєкту. А затим буде розглянуто питання залучення фінансів на практичну реалізацію тих чи тих задумів музейників.