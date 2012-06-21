Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
По завершенню жнив гарний подарунок хліборобам Вовчанського району піднесли музиканти Харківської обласної філармонії. Посеред скошеного поля зі сцени, облаштованої снопами, тут упродовж кількох годин лунали класичні та популярні музичні композиції.
Ідея такого незвичного привітання хліборобам району, котрі досягли найбільшого ужинку в області – 207 тисяч тонн ранніх зернових та зернобобових, народилася, за словами директора, головного диригента філармонії Юрія Янка, цілком спонтанно. На підготовку для її реалізації знадобився всього тиждень.
Під час концерту були дотримані всі карантинні заходи, а виступ оркестру дуже сподобався і надовго запам’ятається аграріям. У свою чергу надзвичайно задоволеними лишилися і слухачі, і виконавці, адже, як зазначив Юрій Янко, зали поки закриті, а хочеться грати, колектив скучив за публікою.
До речі, це вже не перший виступ оркестру філармонії під відкритим небом та в незвичних локаціях. Харків’яни пам’ятають концерти в метро, на «Турбоатомі», в аеропорту, на полігоні та вокзалі…