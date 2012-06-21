Для безпеки фіналу Ліги чемпіонів УЄФА при МВС створюють координаційний штаб, адже на проведення двох відповідальних і вирішальних ігор європейського футбольного сезону прибудуть десятки тисяч уболівальників зі Старого Світу.
«Наприкінці травня Україна прийматиме один із наймасштабніших міжнародних заходів цього року — фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Ці матчі столиця зустрічатиме 24 травня на стадіоні «Динамо» ім. Лобановського — фінал Ліги чемпіонів серед жінок, та 26 травня на НСК «Олімпійський» — фінал Ліги чемпіонів. При цьому саме останній потребуватиме найпосиленішої уваги правоохоронних органів, адже очікується прибуття тисяч уболівальників», — поставив завдання перед особовим складом правоохоронців перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.
Він зазначив, що для гарантування публічної безпеки під час масових заходів буде залучено працівників усіх органів системи МВС. «У посилений режим несення служби буде переведено підрозділи Нацполіції, зокрема Інтерполу, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби. Їхні основні завдання — забезпечення правопорядку в місцях перетину кордону й на основних локаціях Ліги чемпіонів. Саме задля узгодженості дій усіх підрозділів і організовано роботу координаційного штабу», — додав Сергій Яровий.
Перед футбольними матчами абсолютно всі підрозділи, залучені до організації безпеки, пройдуть спеціальні такомандно-штабні навчання, повідомляє прес-служба МВС.