Це офіційний онлайн-портал, створений для координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також для підтримки їхніх родин. Платформа містить покрокові інструкції щодо подання заяви про розшук, здачі зразків ДНК для ідентифікації, отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також роз’яснення щодо прав і соціальних гарантій родин. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Спікерами заходу виступили директор Департаменту комунікації МВС України Мар’яна Рева, Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов та начальниця управління організації розслідувань злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Національної поліції України Христина Подиряко. У презентації також взяли участь представники громадських організацій, міжнародні партнери та родини зниклих безвісти.

Директор Департаменту комунікації МВС України Мар’яна Рева представила саму платформу: її призначення, основні функції та можливості. Вона підкреслила, що створення Єдиної інформаційної платформи для пошуку зниклих безвісти стало реакцією на потребу суспільства мати єдиний, зручний, прозорий ресурс, де можна знайти всю необхідну інформацію.

«Наше першочергове завдання — допомогти людям і максимально налагодити з ними зв’язок, щоб вони відчували, що не залишилися наодинці, і що відповідні органи роблять усе можливе для розшуку їхніх рідних. Для цього ми зібрали інформацію від усіх відповідальних структур, що безпосередньо займаються пошуком зниклих безвісти, й створили цю платформу. Її головна мета — бути інформативною, структурованою і, що найважливіше, дієвою».

На платформі зібрано:

алгоритми дій для родин, які щойно втратили зв’язок із близькою людиною;

інструкції щодо подання заяви, переліки документів, зразки заяв;

контакти установ, які займаються пошуком та ідентифікацією (включно з міжнародними структурами);

інформацію про повноваження Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти та можливість записатися на прийом;

блок з найчастішими питаннями від родин (ТОП-12), який буде постійно оновлюватися;

новини, пов’язані з тематикою зниклих безвісти та ідентифікації;

контакти гарячої лінії для отримання консультацій;

механізм повідомлення про корупцію, у випадку неправомірних чи шахрайських дій.

Своєю чергою, Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов у своєму виступі зазначив, що платформа працюватиме як «жива система».

«Відповідно, завжди виникатимуть питання, які потребуватимуть додаткових досліджень і більш детальних роз’яснень. Кожен із державних органів та міжнародних організацій, представлених на платформі, наповнюватиме її актуальною інформацією через офіційні канали. Надалі ми будемо аналізувати найпоширеніші питання, що надходять на гарячу лінію, а також ті, що озвучуються під час особистих зустрічей, і максимально оперативно коментуватимемо їх через цей портал», — наголосив Уповноважений.

Начальниця управління організації розслідувань злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Національної поліції України Христина Подиряко зазначила, що один із практичних інструментів платформи — розділ Національної поліції, де зібрано інформацію про спеціалізовані підрозділи:

“Через неї родини зниклих безвісти можуть одразу отримати необхідну інформацію — контакти спеціалізованих слідчих підрозділів у регіонах, телефони, електронні адреси. Це допоможе швидше дізнатися, хто веде справу, на якому етапі кримінальне провадження, де можна здати біологічні зразки”.

Наприкінці заходу відбулася коротка сесія запитань-відповідей, у якій журналісти та представники родин мали змогу поставити питання спікерам.

Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою: znykli-bezvisti.mvs.gov.uaабо через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа з питань зниклих безвісти».