Міністерство внутрішніх справ запропонувало зміни у Кримінальний кодекс України щодо відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких документів.

Мета законопроєкту — врегулювання питань, пов'язаних з деталізацією та чітким визначенням предмета кримінального правопорушення та посиленням кримінальної відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких документів.

У пояснювальній записці йдеться, що у зв'язку з прийняттям Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» значно розширено перелік документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України; службовий паспорт України; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну; тимчасове посвідчення громадянина України та документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус (посвідчення водія; посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; посвідка на постійне проживання; посвідка на тимчасове проживання; картка мігранта; посвідчення біженця; проїзний документ біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; проїзний документ особи, якій надано додатковий захист).

Усі ці документи — власність України, вони відіграють велику роль у формуванні правовідносин людини та держави, оскільки породжують коло прав та обов'язків, установлюють юридичні факти, а тому досить часто стають засобами вчинення кримінальних правопорушень і предметами кримінальних правопорушень.

На сьогодні Кримінальний кодекс України оперує застарілим терміном «паспорт». З огляду на це він потребує внесення змін для дотримання єдиної термінології.

Досить поширене кримінальне правопорушення — підроблення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адже це дає змогу заволодіти чужим майном, фінансами, ухилитися від майнової відповідальності, відповідальності за вчинення правопорушень, незаконно перетнути кордон тощо.

Підроблення документів, зокрема тих, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, набуло такого широкого розмаху, що працюють навіть віртуальні магазини з продажу підроблених документів.

Це підтверджує інформація, надана Службою безпеки України, яка свідчить про те, що останніми роками є тенденція зміни діяльності організованих злочинних угруповань у напрямку сприяння певних осіб в оформленні іноземцям та особам без громадянства документів на тимчасове (постійне) проживання в Україні та набуття громадянства України. Є здійснюється незаконне виготовлення і підроблення офіційних документів України та іноземних держав (паспортів громадян України, паспортів громадян України для виїзду за кордон, віз, документів іноземних держав, які дають право перебувати на їхній території тощо).

При цьому учасники організованих злочинних угруповань для особистого збагачення шукають потенційних клієнтів, незаконно придбавають бланки офіційних документів, вчиняють інші організаційні дії, спрямовані на незаконне переправлення осіб через державний кордон України та легалізацію іноземців на території України.

За підсумками правозастосовної діяльності спецпідрозділів Служби безпеки України в минулих роках: виявлено учасників організованого злочинного угруповання, члени якого налагодили діяльність міжнародного каналу незаконного переміщення іноземців через державний кордон України до країн ЄС з використанням підроблених документів. У процесі проведених обшуків виявлено та вилучено бланки і готові паспорти громадянина України для виїзду за кордон, оформлені за фіктивними документами, підроблені печатки та штампи органів державної влади, заяви, довідки та інші фіктивні документи від осіб, що мали намір отримати дозвіл на виїзд до країн Шенгенської зони; припинено протиправні дії громадян України, які налагодили виготовлення і збут паспортів та інших підроблених документів громадян Румунії, що дають право на безперешкодне перетинання державного кордону України. Під час обшуків виявлено лабораторію з виготовлення підроблених паспортів громадянина України, паспортів громадянина України для виїзду за кордон та інших правовстановлюючих документів, фотографії клієнтів, кліше печаток і штампів державних установ та правоохоронних органів, довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, посвідки на тимчасове проживання, свідоцтва про народження, комп'ютерну техніку, друкарське обладнання, поліграфічні фарби та інші засоби кримінально протиправної діяльності; затримано особу під час збуту підробленої посвідки на тимчасове проживання в Україні; виявлено організовані групи, які виготовляли та реалізовували підроблені паспорти та інші документи, що дають право безперешкодно перетинати державний кордон України.

Одна із причин такого розмаху злочинності в цій сфері — незначний розмір відповідальності.

На сьогодні статтями 357, 358 КК України встановлено відповідальність, зокрема за:

♦ незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом у вигляді штрафу у розмірі до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до трьох місяців, або обмеження волі на строк до трьох років (частина третя статті 357);

♦ підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб'єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут у вигляді штрафу у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років. Повторне вчинення цих злочинів або за попередньою змовою групою осіб — у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк (частини перша, третя статті 358);

♦використання завідомо підробленого документа — у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років (частина четверта статті 358).

Для отримання легальних документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи спеціальний статус особи, підробляють свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, на підставі яких оформлюють зазначені документи.

Отже, є об'єктивна потреба деталізації та чіткого визначення предмета кримінального правопорушення та посилення кримінальної відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких документів. Крім того, потребують уточнення окремі норми Кримінального кодексу в цій сфері.

Міністерство запропонувало врегулювати окремі статті та доповнити кодекс статтею 358і, якою встановлюється відповідальність за:

♦викрадення, привласнення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, або свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також умисне незаконне заволодіння ними в будь-який інший спосіб;

♦ використання завідомо підроблених документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, або свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

♦ підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, або свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також придбання, збут або іншу передачу таких підроблених документів.

Відділ аналітичних матеріалів

«Урядового кур’єра»