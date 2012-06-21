Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Сотні працівників м'ясокомбінаті у бельгійському місті Стаден були розміщені на карантин після того, як у 18 співробітників виявили коронавірус. Усі вони працювали в одному і тому ж відділі підприємства. Керівництво м'ясокомбінату заявило, що завдяки внутрішній системі безпеки їм вдалося вчасно виявити осередок захворювання і відправити весь відділ на карантин строком на один тиждень. Кількість випадків захворювання на коронавірус на підприємства ще може зростати, оскільки деякі співробітники все ще чекають результатів своїх тестів.
Країни по всьому світу поспішали поновити своє економічне життя і відновлюючи роботу великих підприємств. М’ясокомбінати – серед них. Уже не лише в Бельгії вони стали місцями спалаху коронавірсу. Чимало таких комбінатів довелося закрити у США, Німеччині, Великобританії, Франції, Іспанії та Нідерландах після того, як там почали виявляти випадки коронавірусу невдовзі після того, як більшість працівників повернулися до повноцінної роботи.
Постійний шум, який панує на м’ясокомбінатах, змушує правників підвищувати голос або кричати, щоб почути одне одного, що зумовлює потрапляння великої кількості краплинок слини у повітря, крім того, протягом зміни люди працюють у переважно закритих, вологих та погано провітрюваних приміщеннях. Окрім цього, загальна організація праці на підприємствах не завжди влаштована таким чином, щоб співробітники могли дотримуватися соціальної дистанції. Ці визначальні чинники стали причиною того, що спалах коронавірусу відбувся на м’ясокомбінатах по всьому світу.
Тим часом кількість хворих на коронавірус у Бельгії продовжує зростати. Найбільше їх у Брюсселі, де за останній тиждень рівень захворюваності становив у середньому 34,2 чоловіка на 100 тисяч жителів.