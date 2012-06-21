Україна закликає міжнародну спільноту продовжити тиск на Російську Федерацію через порушення у кіберпросторі. Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України у зв’язку із заявою державного секретаря США щодо висунення звинувачень посадовцям російського ГРУ в кіберзлочинах. Україна повністю довіряє оприлюдненим мін’юстом США підсумкам розслідування й звинуваченням шести співробітникам генштабу армії РФ у скоєнні кібератак у всьому світі, зокрема в Україні, США, Франції, Грузії та Південній Кореї, йдеться в документі. МЗС повністю підтримує заяву держсекретаря США Майка Помпео про необхідність жорсткого засудження постійної підривної, деструктивної та дестабілізаційної діяльності РФ у кіберпросторі, яка демонструє повну неповагу до громадської безпеки й міжнародної стабільності.

«Звертаємося до міжнародної спільноти із закликом продовжити скоординований тиск на РФ для припинення систематичного порушення з її боку норм та принципів міжнародного права, зокрема у використанні кіберінструментів із зловмисною метою», — заявили в МЗС.