У Москві на 83-му році життя помер народний артист СРСР, художній керівник МХТ ім. Чехова і Табакерки Олег Табаков.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу театру.
27 листопада 2017 року Табакова госпіталізували в московську Першу міську лікарню, але вже через два дні екстрено прооперували і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Через місяць його ввели в стан штучної коми.
Точна причина госпіталізації Табакова невідома: спочатку офіційною підставою називалося «планове медичне обстеження», пізніше – запалення легенів і зараження крові.
Стан здоров'я актора при цьому оцінювалася як украй важкий.
За своє життя Олег Табаков зіграв в декількох десятках фільмів, а також озвучив героїв багатьох мультфільмів.
11 березня 2014 року Табаков підписав лист на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо російської військової інтервенції в Україні.
Також Табаков відомий скандальними висловлюваннями на адресу України, зокрема він назвав українців «нікчемною нацією», на відміну від «інтелектуально вищих» росіян.