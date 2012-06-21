Майже рівно рік минув з тих пір, коли внаслідок пожежі на військовому арсеналі поблизу Балаклеї, вибухали боєприпаси. І ось знову у Балаклеї чути вибухи. Про це, посилаючись на голову Балаклейської міськради Івана Столбового, повідомляє телеканал ОТБ.
За словами міського голови сьогодні в Балаклеї відбувалися планові підриви снарядів, які не можна було вивезти. «А зараз почалося в районі арсеналу у двох місцях загоряння, що розповсюдилося до території арсеналу, до тих снарядів, які там лежать. Тому зараз з тих будинків, які знаходяться у безпосередній близькості, – людей евакуюють. Дітей забираємо зі шкіл»... – цитує ОТБ повідомлення Івана Столбового.