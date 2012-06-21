Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Бейкуський лиман, що знаходиться в Очаковському районі на Миколаївщині облюбували рожеві пелікани. Ці птахи-велетні давно освоїли Кінбурнський півострів, а зараз розширюють свій життєвий простір в пошуках комфортних та безпечних місць існування. Зграя з 30-ти птахів прилетіла на Бейкуш, де знайшла для себе чергову кормову базу. Живляться рожеві пелікани дрібною рибою, якої вдосталь в цій місцевості. Добовий раціон одного птаха становить до семи кілограмів риби, але не більше.
Про це «УК» розповів заслужений природоохоронець України, відомий еколог Олег Деркач. Він спростував твердження рибаків про те, що пелікани з’їдають всю рибу на Тилігульскому, Березанському, Бейкуському лиманах та на Кінбурнській косі. Натомість рибалки вважають пеліканів своїми конкурентами у рибній ловлі. «У серпні ми завжди рахуємо птахів на заповідних територіях, — каже Олег Деркач. — На Тилігульскому лимані нарахували 56 пеліканів. Зазвичай їх тут до 300 особин. В роки, коли лиман був відкритим, нараховувалося і до півтори тисяч птахів. Основне ядро популяції рожевих пеліканів на Дунаї. Він там і гніздиться, і концентрується, і живиться. Оскільки на Дунаї не все для птахів благополучно, вони розселяються, знаходять додаткові місця. Ймовірно, на Бейкуш прилетіла зграя з Кінбурнської коси, що на відстані в декілька кілометрів. Для них її подолати не представляє складнощів. Зазвичай спочатку прилітають «розвідники», а згодом до них приєднаються інші. Невідомим засобом вони передають один одному цю інформацію».
Пеліканів за рибоїдство не люблять браконьєри. Вони навіть відстрілюють червонокнижних птахів, аби ті не з’їдали «їхню» рибу. Насправді світова статистика довела, що всі рибоїдні птахи з’їдають не більше десяти відсотків рибних запасів. Причому вони поїдають хворих, дрібних рибин. Тобто птахи є просто ланкою у ланцюгу природного відбору. А ще вони є прикрасою ландшафту Причорномор’я, нагадуючи своїм зовнішнім виглядом птахів юрського періоду.