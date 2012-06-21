Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На центральному поштамті Полтави в урочистій обстановці відбулося погашення немаркованого художнього конверта, приуроченого 130-річниці від дня народження українського літературного й громадського діяча, науковця, звинуваченого в буржуазному націоналізмі й розстріляному восени 1937 року на Соловках (РФ), Миколи Зерова (1890-1937). Уродженця міста Зінькова Полтавської області сучасники та його послідовники вважали лідером неокласиків першої половини 1900-х.
Раніше присвячені йому з ініціативи Українського інституту національної пам’яті заходи пройшли в стінах навчальних закладів Полтавщини, музеїв, бібліотек, про нього публікували відеолекції на місцевому телебаченні й просвітницькі статті в періодиці. Ушанування пам’яті відомого земляка, згідно з відповідною постановою ВР України, триватиме до кінця року.
Такі масштабні просвітницькі заходи за підтримки УІНП на Полтавщині проводять ось уже кілька років поспіль, і присвячують їх усім найзнаковішим постатям, які там народилися або працювали.