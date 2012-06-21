Нараду з обговорення питання створення інфраструктури для розбудови фондового ринку в Україні провів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він заслухав концепції розвитку фондового ринку й підтримав ініціативу підписання меморандуму з міжнародними партнерами і зацікавленими особами, в який входитиме покрокова імплементація з розбудови необхідної фінансової інфраструктури для розвитку фондового ринку в Україні, що засвідчить пріоритетність цієї реформи для уряду.

«Час експериментів завершився. Нам потрібні чіткі проєктні кроки, які сприятимуть виникненню цивілізованого ринку. Політична воля та підтримка уряду точно є. І є таймлайн –– трирічний часовий горизонт. Повноцінне створення фондового майданчика в Україні займе певний час, тому що це потребує зміни законодавства та правил», –– цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля. Директор офісу економічного зростання USAID Фархад Гауссі заявив про підтримку реформи фондового ринку: «Це великий амбітний проєкт, який матиме трансформаційний вплив на українську економіку».