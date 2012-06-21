Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



За оперативними даними служб у справах дітей районних державних адміністрацій, міських рад та ОТГ, на Черкащині до занять у новому навчальному році не приступило 20 неповнолітніх. Профілактичний захід «Урок», який традиційно проводять в області, вже допоміг залучили цього року до навчання 11 дітей. 1 061 дитині надано фінансову та гуманітарну допомогу. Двох батьків притягнуто до адміністративної відповідальності за погане виконання батьківських обов’язків. Нині розпочався другий етап «Уроку», який триватиме до 20 жовтня.

Основною метою цільових рейдів, які здійснюються педагогами, інспекторами поліції та громадськими активістами, є перевірка умов утримання та виховання дітей у родинах, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, а також виявлення школярів, які без поважних причин не приступили до занять з початку навчального року, недопущення в навчальних закладах поширення COVID-19. У разі необхідності над дітьми встановлюють педагогічне та психологічне шефство, влаштовують їх або повертають до навчально-виховних закладів. Одночасно з підлітками, схильними до бродяжництва, які систематично залишають місце свого проживання, учасники рейдів проводять профілактичні бесіди.