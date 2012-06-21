5 березня було підписано меморандум про співпрацю та партнерство у сфері реалізації комунального майна між Черкаською обласною радою, Черкаською обласною держадміністрацією та OpenMarket ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України.
Переваги від цього кроку черкащани відчують вже найближчим часом.
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«У нас уже був позитивний досвід продажів майна в регіоні. Продавали монумент Леніна. Саме тоді місцева селищна рада змогла виручити за нього майже 150 тисяч гривень, що на 30 тисяч більше від початкової ціни, – сказав оглядачеві «Урядового кур’єра» гендиректор ДП «СЕТАМ» OpenMarket Віктор Вишньов. Сподіваюся, що і всі інші активи області будуть так само ефективно продаватися, від чого місцеві громади отримають додаткові кошти у свої бюджети».
Онлайн-аукціони OpenMarket проходять відкрито, чесно, в режимі онлайн і будь-хто може побачити, як відбувались торги, які ціни пропонувались покупцями і хто переміг.
Послуги системи є повністю безкоштовними для органів місцевого самоврядування.