Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Літо здебільшого асоціюється з відпочинком, а от для лісівників — це дуже напружений період. Лісові пожежі, особливо в спеку, дошкуляють усе більше. Лісова пожежа за декілька хвилин може знищити десятки гектарів зелених масивів. Аби знизити ризик виникнення пожеж, лісова охорона здійснює низку комплексних профілактичних заходів: встановлює наочну агітацію, проводить роз’яснювальні бесіди з населенням, перекриває дороги шлагбаумами.
Випробуваний метод боротьби з вогнем на Черкащині — мінералізовані смуги. Це своєрідний штучно створений протипожежний бар’єр у вигляді зораної полоси. Певну територію, яка межує з лісовим масивом, ретельно очищають від горючих матеріалів. Мінеральний шар ґрунту оголюється, а листя та інші матеріали, які здатні горіти, присипають землею. Під час загорання така смуга перешкоджає поширенню низової пожежі на інші ділянки.
Лісівники обовʼязково захищають мінеральними смугами молоді насадження, особливо хвойні. Облаштовують їх також вздовж доріг та на межі з сільгоспугіддями.
Дуже важливо здійснювати постійний догляд за такими смугами, адже накопичення шару горючих матеріалів відбувається постійно. Для контролю якості смуги проводиться візуальна оцінка ступеня мінералізації, тобто відкритості шару ґрунту.
Нинішнього року держлісгоспи створили 1662 км мінералізованих смуг та доглянули за 6283 км існуючих. Це допомагає лісівникам уберегти насадження від масштабних вигорань.