Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Прозора джерельна вода вибігає просто зі скелі Каменетески на Булавківській леваді, а неподалік, на Малій Бойківській леваді, з-під каміння б’є цілюща, але «мертва» вода. Обидва джерела у с. Глибочок Тальнівського району на Черкащині, як стверджують місцеві жителі, цілющі. До живої води, яку відкрили не так давно, вже протоптали стежку численні відвідувачі. Вона струмком стікає між камінням ізбирається біля підніжжя схилу в природному заглибленні. Обидва джерела на околиці села рішенням обласної ради торік включені до природно-заповідного фонду місцевого значення.
Як стверджує сільський голова Василь Мельник, вода з «живого» джерела не тільки смачна, а й цілюща. За висновком фахівців, містить багато корисних для людини мінеральних речовин. У селі кажуть: якщо пити її, на рак не захворієш. Працівники місцевого СФГ «Промінь» облаштували тут зону відпочинку, зокрема звели над водою велику альтанку. Приваблює туристів і штучний тунель, який збудували, укріплюючи дамбу.
А в селі Залізнячка Катеринопільського району, яке тепер належить до Єрківської ОТГ, також є незвичайне джерело «Ринва». Їдуть сюди напитися цілющої води не тільки з навколишніх сіл, а й зі столиці. Однак, на жаль, спуск до джерела крутий, необлаштований. Депутат Катеринопільської районної ради Микола Шевченко вже не вперше разом із депутатами Єрківської селищної ради організовує тут толоку, аби якось упорядкувати місцевість.
Розповідають, що залізняцька вода допомагає від багатьох хвороб. Колись недужі лікуватися тут від сліпоти. Як зауважив Микола Шевченко, говорять про те, що ця вода нічим не поступається тій, що у відомому курорті Куяльнику.
Очевидно, варто постаратися, аби перетворити цілюще джерело в туристичну перлину.