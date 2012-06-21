Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Сигнаївці, що в Шполянському районі на Черкащині, колишній водій, а нині пенсіонер Михайло Шамардін урятував на сільському ставку девʼятирічного хлопчика, який мало не втонув. Почувши біля греблі дитячий плач, пенсіонер зупинив свого велосипеда, яким їхав у своїх справах, й кинувся на допомогу. Виявляється один із двох братів, які пішли купатися, ніяк не міг вибратися на берег. Старший розгубився і тільки безпорадно щось показував. Ось брат уже сховався під водою, тільки місце залишилося, де щойно борсався й розігнав ряску. Схопивши підлітка за ногу, яка, було, на мить з’явилася, чоловік витягнув його з води.
Хлопчик уже не подавав ознак життя. Швидко, як і рекомендують медики, видалив воду з легень, почав робити штучне дихання. Люди, які нагодилися, допомагали, хтось викликав «швидку». На щастя, хлопчик (його, як і рятівника, звуть Михайло) почав дихати, але до тями ніяк не приходив. Повністю опритомніти йому допомогли медики, які й відвезли його до Шполянської лікарні. Михайликова мама, Тетяна Миколаївна, потім довго дякувала Михайлу Івановичу за врятоване життя сина.