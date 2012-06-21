Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Останнім часом у культурному житті громад Черкащини відбуваються зміни. Зокрема в ОТГ вживають чимало заходів для збереження та реанімації будинків культури, створення умов для роботи бібліотек. Лідери громад подбали про залучення коштів для цього, зокрема з субвенцій на розвиток інфраструктури, а працівники культури — про впровадження нових форм роботи. Нині у їхньому активі — десятки виграних грантових конкурсів, завдяки яким поповнені бібліотечні фонди, створені сучасні громадські простори.

Проте є й чимало проблемних питань. Нерідко заклади культури в новоприєднаних до громад населених пунктах перебувають у вкрай занедбаному стані. А коштів для їхнього відновлення бракує. Багато нез’ясованих моментів належить вирішити й під час передачі майна та перепідпорядкування закладів, які мали районний статус, у зв’язку з адміністративно-територіальною реформою. Є проблеми з використанням земель, де розташовані об’єкти історико-культурної спадщини (наприклад, кургани) і які десятками років перебували в сільськогосподарському обробітку.

Про ці та інші виклики йшлося на зустрічі з головами ОТГ в Управлінні культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації. Голови громад висловили своє бачення завдань у галузі культури. Насамперед вони наполягають на необхідності тісних зв’язків фахівців управління з ОТГ. Великою проблемою для сільських закладів культури є кадрова забезпеченість. Зокрема відчуваються великі потреби у керівниках гуртків та самодіяльних колективів різних жанрів, художніх керівниках закладів, які б забезпечували впровадження сучасних форм, привабливих для жителів села, а також нагальна потреба у підвищенні кваліфікації працівників закладів культури. Є й потреба у залучені позабюджетних ресурсів, зокрема, від різноманітних донорів, розвитку навичок написання проектних заявок.

Голови громад вважають за необхідне розробку стратегічного документу на рівні області з питань розвитку культури, одним з пріоритетів якої був би культурний розвиток територій.