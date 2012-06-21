Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Оперативники разом із військовослужбовцями прикордонної служби затримали в селі Хлистунівка Городищенського району на Черкащині пілота-контрабандиста. Конфісковано надлегкий літак «Zenith», який порушував кордон з Румунією в Чернівецькій області. Охоронці рубежів України знайшли й майданчик, з якого здійснювалися протиправні польоти.
Приклади незаконних вчинків літуна прикордонники зафіксували тепловізором та іншими приладами нічного бачення. Як виявилося, авіатор, який тільки-но прибув із Буковини на Черкащину, лише за одну вересневу ніч аж чотири рази побував у сусідній країні, аби нелегально доставити партію тютюнових виробів. Ось такий цигарковий «авіабізнес».
За повідомленням пресцентру Державної прикордонної служби, дії льотчика містять ознаки злочину, передбаченого ст. 334 «Порушення правил міжнародних польотів» Кримінального кодексу України. Слідство триває.