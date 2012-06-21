Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



А ви пам’ятаєте бабусину скриню? Мені малому страшенно кортіло туди заглянути. Одного разу я так і зробив. Чого там тільки не побачив. І рушники, й сорочки-вишиванки, дукати й ще чимало всякого старовинного добра, про яке навіть бабуся вже почала забувати. Вона якраз і нагодилася, й замість того, щоб мене полаяти, почала розповідати про свою молодість, про те, як раніше збиралися на вечорниці, у що вдягалися.

Той випадок згадався недавно, коли у Державному історико-культурному заповіднику «Трипільська культура», що у селі Легедзиному Тальнівського району на Черкащині, презентували онлайн музей «Відкрита скриня». Цей сайт представляє широкому загалу приватну збірку українських старожитностей ХІХ-ХХ століть. Ресурс містить тисячі світлин із зображеннями предметів традиційної матеріальної культури України. Для нього характерна легка система пошуку потрібного матеріалу та можливість систематизувати його за певними параметрами.

Доповнює презентацію виставка давніх мальованих скринь та різнобарвних традиційних строїв із колекції українських старожитностей. Витончена вишивка та рельєфне ткацтво поєднуються з фактурністю дерева скрині, виготовленої давніми майстрами. В експозиції виставки, що вражає різноманіттям народних строїв і вишуканістю вишивки, п’ять розмальованих скринь із різних регіонів, де зберігалися прикраси, вишивані сорочки, плахти й взуття, головні убори й народні картини та багато іншого добра.

Як розповів колекціонер Валерій Афанасьєв, на виставці – кілька ансамблів народного одягу з Чернігівщини, Рівненщини, Гуцульщини, Полісся.