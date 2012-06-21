Роман КИРЕЙ,
«Урядовийкур’єр»
Новий опалювальний сезон уже зовсім близько. Про це працівникам канівських підприємств нагадали представники департаменту інфраструктури та житлово-комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. Проаналізувавши хід підготовки житлово-комунального господарства міста до зими з технічного і фінансового боку, вони вказали канівчанам на недоліки, рекомендували прискорити розв’язання проблем, які гальмують роботу. Зробленого ще недостатньо, вважають фахівці, адже готовність до нового сезону становить лише 62 відсотки.
Намагаються прискорювати підготовку міського господарства й комунальники Черкас. Тепловики міста завершили І і ІІ етапи гідравлічних випробувань. Вони виявили найбільш зношені ділянки теплових мереж і усувають пошкодження. Приміром, на мережах ТЕЦ виявлено 59 пошкоджень, 50 із яких уже ліквідовано. На мережах «Черкаси теплокомуненерго» усунуто 41 порив, однак ремонтникам належить «залатати» ще 61. 12 із 34 котелень готові до експлуатації в зимовий період. Із 81 центрального теплового пункту підготували 56.
За інформацією департаменту житлово-комунального комплексу, до початку нового опалювального періоду керуюча компанія запланувала оглянути та підготувати 729 житлових будинки. Нині фактично готові 372 будинки, тобто близько половини. Відремонтовано зокрема чимало покрівель, внутрішньобудинкових систем постачання теплової енергії, холодної та гарячої води.