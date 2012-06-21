Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Два позашляховики елітних марок, вилучені в ході кримінального провадження як речові докази у зв’язку з підробленням номерів агрегатів, дуже вже хотілося повернути у власність одному з жителів Умані. Аби здійснити свій намір, він навіть хабар підготував у вигляді 4 тисяч доларів США, який і намагався передати одному з посадовців управління стратегічних розслідувань ГУ Національної поліції України в Черкаській області для подальшої передачі прокурору та слідчому.

Під час цієї спроби його й затримано працівниками прокуратури та поліції. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нині триває досудове розслідування. Санкцією ч. 3 ст. 369 КК України за такі дії передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такого.

Державний реєстратор в одній з місцевих держадміністрацій у Черкаській області вимагав у громадянина за вчинення дій щодо перереєстрації права власності на нерухоме майно неправомірну вигоду в сумі 6 тис. грн. Під час передачі грошей його й затримали правоохоронці. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання реєстратору запобіжного заходу.

Житель м. Христинівки також гадав, що хабарем можна вирішити будь-яку справу, навіть закрити кримінальне провадження стосовно його сина за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів. Не вийшло. Хабародавця затримала поліція. Тепер доведеться відповідати перед законом обом – і сину, й батькові.