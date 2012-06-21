Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
На Черкащиніпосилюють контроль у сфері пасажирських перевезень на приміських та міжміських автобусних маршрутах. Зокрема комісія облдержадміністрації з урегулювання питань транспортного обслуговування населення розгорнула активну роботу з виявлення нелегальних перевізників.У ході спільних рейдів протягом семи місяців нинішнього року складено 56 протоколів про адміністративні правопорушення, зокрема на водіїв таксі та автобусів. Протоколи направили до судових установ для подальшого розгляду.
Як роз’яснили в Управлінні Укртрансбезпеки в Черкаській області, штрафи за перевезення без наявності ліцензій досить значні та становлять від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто від 17 до 34 тисяч гривень.
Паралельно з перевірками департамент інфраструктури та ЖКГ облдержадміністрації проводить із перевізниками роз’яснювальну роботу. Для тих, хто бажає відкрити власну справу в сфері пасажирських перевезень, розроблено пам’ятку «Вийти з тіні».