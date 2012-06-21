Як повідомлялося, 6 лютого набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів».
Приміром, у Черкаській області вже винесено 1501 постанову про тимчасове обмеження у праві керувати транспортними засобами, 1462 постанови про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон, 1486 постанов про заборону на користування зброєю і стільки ж на заборону полювання. Про це повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції в Черкаській області.
Нагадаємо, такі обмеження стосуються злісних неплатників аліментів, які мають заборгованість за шість і більше місяців. За уточненими даними Державної виконавчої служби, на Черкащині станом на сьогодні під дію закону підпадають 4 тисячі 765 осіб. Загалом же до відкритого реєстру боржників потрапили вже понад 6,5 тисяч черкащан, заборгованість яких перевищує суму платежів за три місяці.
— Ми створили регіональний штаб, який контролює стан виконання рішень про стягнення аліментів відділами ДВС. Зараз налагоджуємо роботу мобільних груп, які відпрацьовуватимуть по черзі окремі населені пункти, де проживає найбільша кількість злісних неплатників аліментів, — розповів начальник Головного управління юстиції у Черкаській області Олександр Свіренюк. — Перший такий виїзд, під час якого боржникам вручали повідомлення, вивчали їхній майновий стан та описували майно, відбувся в м. Корсунь-Шевченківський.
Сьогодні Державна виконавча служба моніторить усю можливу інформацію про доходи боржників, щодня виносять десятки постанов щодо обмежень, передбачених новим законом, відпрацьовуються маршрути виїздів мобільних груп. Тож уже найближчим часом очікується значне скорочення кількості неплатників аліментів. Загалом з початку року на Черкащині було стягнуто 9 мільйонів 153 тисячі гривень аліментів на користь 15 526 дітей.