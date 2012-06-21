Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
У Черкасах, як і в низці інших міст, закінчилися асигнування державної субвенції на забезпечення інсулінами. До кінця року, як повідомив директор Департаменту охорони здоров’я та медичних послуг міської ради Олег Стадник, конче необхідні 5,5 мільйонів гривень. Про таку потребу вже надіслали листи в облдержадміністрацію.
Паралельно департамент повідомив аптеки про неможливість подальших розрахунків. Подібна ситуація і в інших містах області. У місті Ватутіне, приміром, бракує безкоштовного інсуліну на серпень. Хворих на діабет тут 135 осіб. За словами фармацевта місцевої комунальної аптеки Оксани Швець, з початку місяця у місцевій комунальній аптеці препарат видали шістдесятьом особам. Така ситуація в населеному пункті триває протягом року через недофінансування.
Відсутність коштів для придбання інсуліну відчувають і в Тальному. Як розповіла завідувачка центральної районної аптеки Олена Карпенко, яка щодня чує незадоволення хворих, кошти, що виділялися державною програмою на інсулін (для району це 73 тисячі гривень при потребі 230 тисяч на місяць), уже вибрані. В області рекомендували шукати гроші з місцевих бюджетів. Розпорядник цих державних коштів — районна адміністрація, яка має думати, де взяти гроші. У районі 250 інсулінозалежних хворих, вони дуже обурені ситуацією.
Як пояснили в Департаменті охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації, якщо державних коштів за даною програмою уже точно не буде, можна прийняти місцеву бюджетну програму для покриття потреби на ліки від діабету за кошти місцевого бюджету. Але якщо гроші з державного бюджету раптом надійдуть, тоді буде серйозна розмова з фінінспекцією щодо нецільового використання бюджетних коштів. Тому у даному випадку місцева влада стоїть на розтяжці: з одного боку людям необхідний життєво важливий препарат, з іншого — а раптом Кабмін прийме рішення про додатковий розподіл асигнувань для цих людей. Що тоді робити? Гроші потрачено, доведеться відмовлятися від державної субвенції, і вони підуть іншій територіальній громаді.