На поверхні Марса існує золото – впевнений відомий віртуальний уфолог Скотт Уорінг, який на деякий час вирішив стати віртуальним геологом. Спеціаліст виявив цілі золоті гори на Червоній планеті за допомогою сервісу Google Mars.



Google Mars заснована на високодетальних знімках Марса, зроблених за допомогою орбітальних апаратів, які картографують планету. Розглядаючи фотографії марсіанських ландшафтів, Уорінг звернув увагу на дивну жовту речовину, що виблискує в сонячних променях. Дослідник вирішив, що це золото.



Йдеться про субстанцію, яка в деяких місцях обрамляє кратер Ломоносова на Марсі. Вона дійсно в якійсь мірі нагадує золото, тому деякі експерти приєдналися до думки Уорінг, і теж припустили, що це дорогоцінний метал.



Якщо на Марсі насправді є золото, то його там просто колосальні запаси. Але звідки воно могло з'явитися на поверхні Червоної планети? Що з цього приводу говорить офіційна наука?

Детальних досліджень немає, але планетологи цілком допускають, що золото може існувати на поверхні Марса. Наприклад, воно могло з'явитися в результаті падіння великого золотого астероїда. Так, такі існують в межах нашої зоряної системи – можливо, в майбутньому люди навіть навчаться добувати з них дорогоцінний метал.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»