Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

На Полтавщині планують за три роки повністю інформатизувати усі заклади соціальної інфраструктури й органи місцевого самоврядування, поліпшити інтернет-покриття й навчити сільських жителів користуватися комп’ютерами та гаджетами. На реалізацію цього важливого проєкту з обласного бюджету виділять майже 60 мільйонів гривень та ще на кілька мільйонів гривень розкошеляться місцеві громади. Поки що не всі полтавці можуть і вміють користуватися інтернет-послугами, а інтернет-покриттям область забезпечена трохи більше, ніж на 60%. Найбільше в цьому питанні відстали Полтавський та Кобеляцький райони, де зазначений показник становить відповідно 18 та 24%. Цим районам приділять особливу увагу.

Також на Полтавщині реалізують свій спільний проєкт Міністерство цифрової трансформації та Українська бібліотечна асоціація, він передбачає створення на базі бібліотек Полтавщини хабів цифрової освіти.

Нині з наявних в області 757 бібліотек до інтернет-мережі підключені менше половини. У межах цього проєкту до мережі під’єднають усі бібліотечні заклади, а також забезпечать їх новою комп’ютерною технікою.