Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У вересні в Донецькій та Луганській областях відбудуться навчальні семінари для активістів та громадських організацій, під час яких місцеві чоловіки отримають можливість поліпшити і розвинути власні батьківські навики. Такі уроки «татознавства» береться організувати Фонд народонаселення ООН, який спільно з Міністерством соціальної політики планує реалізувати кілька проєктів для підтримки відповідального батьківства.
У 2019 році організатори вирішили розпочати запроваджувати важливі ініціативи з підтримки і просування відповідального татівства на рівні об’єднаних територіальних громад. А Донецька та Луганська області стали пілотними у рамках плану дій Євросоюзу із надання підтримки мешканців прифронтових регіонів через Програму ООН із відновлення та зміцнення миру на сході України.
Під час семінарів підтримка та просування відповідального батьківства на рівні місцевих громад базуватиметься на аналізі міжнародного та вітчизняного відповідного досвіду на цьому поприщі, а також завдяки пошуку нових ідей. Передбачено насамперед участь у навчанні чоловіків, які зможуть обмінятися досвідом свого татівства та виконання своїх обов’язкових домашніх справ і, звісно, проведуть значно більше часу зі своїми дітьми.