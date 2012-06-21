У Донецькій області про масштаби коронавірусної інфекції, яка в останній час пішла в черговий наступ, свідчить заповнюваність ліжок, підготовлених для профільної госпіталізації. Як уточнили в департаменті охорони здоров’я Донецької ОДА, у закладах охорони здоров’я першої хвилі попередньо підготували 871 місце і досі більша половина — 59 % вже зайняті хворими на COVID-19 чи тими, в кого підозрюють хворобу.

А тим часом пандемія спровокувала черговий сумнівний рекорд: за минулу добу на Донеччині хворобу підтвердили у 167 місцевих жителів, серед яких 9 дітей та один медичний працівник. Найбільше потерпілих у Маріуполі — 36 осіб, Краматорську — 34 та Миколаївці — 20.

На порозі календарного жовтня частина територій краю вже отримала статус жовтої зони, а всього з початку поширення хвороби її наявність тут підтвердили у 3231 випадку. Досі вже одужали 1496 людей, 1681 продовжують лікування, а 54, на жаль, померли. І, як підтверджує статистика, найбільше потерпілих серед людей віком від 51 до 60 років — 687 та від 41 до 50 років — 621. Для порівняння: тих хворих, кому від 71 до 80 років, всього 231особа. А ще старших — 90.