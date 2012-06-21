Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На Донеччині зафіксували оновлення чергового сумного рекорду: за минулу добу кількість хворих на коронавірусну інфекцію на території краю збільшилася відразу на 90 осіб. Найбільше – 24 випадки небезпечного захворювання діагностували у нинішньому обласному адміністративному центрі Краматорську. На 22 потерпілих побільшало у Маріуполі, по 8 у Слов’янську та Лиманській ОТГ.
Всього з початку поширення COVID-19 у області досі підтверджено 1852 випадки хвороби, одужали 1086 людей, а 25 померли…
«Пандемія прискорюється. З кожним новим хворим збільшується ймовірність захворіти для кожного з нас. Тому закликаю всіх до відповідальної поведінки», – звернувся до жителів регіону голова Донецької ОДА Павло Кириленко.