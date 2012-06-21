Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У населених пунктах Донеччини, розташованих поблизу лінії зіткнення, вже вдалося відновити 956 будинків, які були зруйновані та отримали пошкодження внаслідок гібридної війни, спровокованої РФ під лукавим і водночас цинічним гаслом про «захист російськомовного населення». Збройна агресія, на жаль, продовжується, та попри це, в області докладають чималих зусиль, аби усунути згубні наслідки вторгнення «руського міру».
Ремонтні та відновлювальні роботи пошкоджених осель проводяться за кошти матеріального резерву Донецької обласної державної адміністрації та здебільшого силами співробітників обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Із настання осені ремонтні бригади насамперед поспішають полагодити дахи будинків, що дозволить захистити житло від опадів та холоду.
«Впевнений, що найближчим часом нам вдасться досягти амбітної мети, визначеної керівником нашої області Павлом Кириленком – відновити тисячу будинків, що постраждали від ворожих обстрілів», – каже заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін, який здійснив роботу поїздку до населених пунктів біля лінії розмежування.