На оздоровлення дітей у Донецькій області заплановано виділити майже 25 мільйонів гривень, завдяки чому кількість малих мешканців краю, які зможуть відпочити і поправити здоров’я, збільшиться на 10 відсотків. Трохи побільшало й самих дитячих таборів відпочинку та оздоровлення. Після того, як відкриються «Донець», «Мармелад» і «Лісова республіка» у Святогірську та Брусиному, дітей влітку приймуть 22 відповідні заклади. Всього тут здатні розмістити 26 тисяч 800 малих відпочивальників, хоча реальна наповненість оздоровчих закладів трохи менша.
Як уточнили у регіональному центрі інформаційно-методичного забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей Донецької області, середня вартість однієї путівки цього літа становитиме приблизно 6 тисяч 600 гривень, а часткове відшкодування — 3 тисячі 800 гривень. Це відшкодування, завдяки якому збираються оздоровити близько 3 тисяч дітей, фінансуватиметься з обласного і місцевого бюджетів та із залученням коштів підприємств і профспілок.
Влітку будуть організовані також спеціальні зміни для оздоровлення дітей із захворюванням на цукровий діабет та з порушеннями функцій зору і слуху. Запрацюють і мобільні дитячі заклади «Мобі кемпі» для проведення в них творчих майстерень і квест-ігор, залучення релаксаційних груп і аніматорів, які виїжджатимуть у віддалені та розташовані поблизу лінії розмежування населені пункти області.