Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



У Донецькій області ситуація з поширенням коронавірусної інфекції суттєво погіршується. За дві минулі доби тут встановили відразу два антирекорди по кількості підтверджених випадків хвороби: 215, а наступного дня 323! Найбільше хворих зафіксували у великих містах регіону: Маріуполь — 67, Слов’янськ — 44, Краматорськ — 43, Бахмут — 37. А третя поспіль доба підтвердила, що небезпека не відступає: 225 потерпілих осіб, серед яких 23 дитини. Причому сумнівним і незаперечним лідером став адміністративний центр області Краматорськ, де виявили відразу 128 випадків COVID-19.

На жаль, за минулу добу хвороба забрала життя відразу 5 людей: двоє у Костянтинівці, інші в Бахмуті, Маріуполі та Слов’янську.

З понеділка 5 жовтня у помаранчевій карантинній зоні опинилися Бахмут, Вугледар та Слов’янський район. У жовтій тепер перебувають майже всі великі міста прифронтового краю та три райони — Великоновосілківський, Мар’їнський, Покровський.

Досі всього у Донецькій області підтверджено 4413 випадків COVID-19, одужали 1554 осіб, померли 60.