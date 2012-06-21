Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



137 розповідей про уродженців Донеччини, які загинули, захищаючи свій край та всю Україну від проросійських загарбників, увійшли до видання «Книга пам’яті. 2014-2020…»

Презентації пам’ятної книги, яку з ініціативи Донецької обласної державної адміністрації вже видали і презентували у Краматорську, передувала непроста робота по збиранню матеріалу та підготовці до друку, що тривала протягом чотирьох місяців. Найважче, кажуть учасники цього проєкту, було знайти відповідні матеріали за період 2014 року —нобільш трагічний час початку гібридної війни. І велику допомогу під час підготовки видання надали МВС, СБУ, Міноборони та Міністерство у справах ветеранів. «Маю сподівання, що «Книга пам’яті» буде доповнена, уточнена і перевидана, але в ній не з’явиться жодного нового імені», — висловив надію голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Пам’ятну книгу, що вийшла накладом 500 екземплярів за кошти з обласного бюджету, заплановано передати родинам загиблих та до місцевих бібліотек і шкіл. А тим часом управління інформаційної діяльності Донецької ОДА працює над черговим проєктом для увічнення пам’яті захисників України — «Місто героїв». Є намір спершу створити художні портрети загиблих героїв, а далі, виготовивши плакати та постери, встановити їх у населених пунктах Донеччини, де вони народилися і жили.