Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Початок нового навчального року в якості школярів у Донецькій області вперше зустрічаються 17,3 тисячі дітей, які підуть до першого класу. А всього у вересні за парти сядуть 165, 5 тисячі учнів, для яких у 2019-2020 навчальному році відкриють двері 519 закладів загальної середньої освіти. Як уточнили у департаменті освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, йдеться про кількість тільки зараз діючих шкіл, а ось ще два десятка таких закладів, на жаль, поки призупинили свою роботу. Причому половина із них – через руйнування внаслідок обстрілів та розташування близько до небезпечних зон бойових дій.
Про безпеку школярів також подбали і в містах, розташованих відносно далі від лінії розмежування. Приміром, у Слов’янську відтепер всі без винятку школи обладнали системою тривожної сигналізації, на сигнали якої миттєво реагує черговий наряд правоохоронців. Тобто слов’янські ЗОШ перебувають під цілодобовим наглядом співробітників місцевого осередку поліції охорони: завдяки «кнопкам тривоги» педагоги у разі необхідності можуть у будь-який момент викликати допомогу. А оперативна реакція правоохоронців спроможна вчасно припинити конфлікт, попередити правопорушення і затримати порушників громадського спокою. До речі, подібні «тривожні кнопки» встановили також у 20 дошкільних дитячих закладах міста.