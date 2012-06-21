Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Донецькій області з початку року місцеві правоохоронці притягли до відповідальності більше 60 дорослих мешканців краю, які споювали дітей та підлітків. Ці персони стали фігурантами адміністративних протоколів за ст. 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння). Також досі складено понад три сотні протоколів за ч.2. ст.156. КУпАП (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами) стосовно продавців, які щедро продавали цей товар неповнолітнім.
Згадані зусилля співробітників правоохоронних органів спрямовані на те, аби вплинути на ганебну тенденцію активного залучення представників підростаючого покоління до вживання алкоголю. Бо, на жаль, випадки сп’яніння юних донеччан і госпіталізації через алкогольне отруєння, фіксуються все частіше. Наприклад, у Слов’янську 12-річного хлопчика у міцному полоні «зеленого змія» виявили і відвезли до лікарні співробітники ювенальної превенції. Із алкогольною інтоксикацією потрапила до медичного закладу і 15-річна дівчина, яку сюди доставила її бабуся. А у Маріуполі патрульні поліцейські виявили у стані сп’яніння 15-річного підлітка, якраз у той момент, коли його саме пригощав алкоголем дорослий чоловік.
Тутешні правоохоронці свідчать: у середньому вони двічі на день виявляють місця продажу алкоголю неповнолітнім і відносно власників таких закладів накладають штрафні санкції. Проте вже очевидно, що подібні зусилля і заходи поки не стали серйозною перешкодою для споювання і алкогольного отруєння дітей та підлітків.