Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Донецькій області із державного бюджету виділили субвенцію у розмірі 8,4 мільйона гривень, цільове призначення якої – придбання житла для людей, які залишилися без власних домівок. Задля цього передбачено співфінансування із місцевих та обласного бюджетів відповідно 3,4 мільйона гривень та 180 тисяч гривень.
Як повідомили в Донецькій обласній державній адміністрації, 31 квартиру для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам придбають у комунальну власність у Авдіївці, Бахмуті, Добропіллі, Краматорську, Лимані, Покровську та Сіверській об’єднаній територіальній громаді.
Тим часом Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вивчає можливість додаткового виділення для Донеччини державної субвенції. За попередніми даними, йдеться про суму 3,7 мільйона гривень. У разі співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі 1,6 мільйона з’явиться можливість купити 16 квартир для переселенців у Добропіллі, Лимані, Покровську та Іллінівській, Сіверській і Шахівській ОТГ.