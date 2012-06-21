Влада Донеччини береться істотно поліпшити житлові умови місцевим провідним спортсменам, які цього заслуговують і потребують. Як повідомили у Донецькій обласній державній адміністрації, днями відповідна комісія ухвалила рішення і підготувала документи для надання коштів з обласного і місцевого бюджетів, призначених для придбання перших трьох квартир для спортсменів. Новоселами незабаром стануть майстер спорту міжнародного класу з гирьового спорту України, срібний призер чемпіонату Європи Леонід Білицький, легкоатлетка, дискоболка, призерка чемпіонатів Європи, учасниця кількох Олімпійських ігор Наталя Семенова і переселенка з окупованої Горлівки кікбоксерка, майстер спорту України міжнародного класу, чемпіонка і призерка чемпіонатів Європи Наталя Мартюхіна. Три помешкання обійдуться у загальну суму 1 313 676 гривень, половину якої нададуть з обласного бюджету. А загалом до кінця року обласна і місцева влади запланували купити шість помешкань для спортсменів, передбачивши для цього в обласному бюджеті 2 мільйони гривень.
НАЗУСТРІЧ НОВОСІЛЛЮ