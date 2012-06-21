Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури Артемівський міськрайонний суд ухвалив вироки щодо двох депутатів місцевої ради за посягання на територіальну цілісність та недоторканість України (ч.1. ст. 110 КК України).

«Суд встановив, що у травні 2014 року двоє депутатів селища Миронівський розглянули та у подальшому позитивно проголосували за внесене до порядку денного сесії питання про надання приміщення Миронівського палацу культури для проведення незаконного референдуму про визнання державної самостійності «ДНР», – повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Міськрайонний суд погодився з доводами прокурора і призначив обвинуваченим «слугам народу» покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки. Щоправда, з іспитовим терміном 1 рік.