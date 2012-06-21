Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Учні 10 шкіл на Донеччині візьмуть участь у міжнародному проєкті «Уроки Європи для шкіл України», який дозволить активніше залучати малих жителів краю до питань євроінтеграції. Перші заняття автор і координатор проєкту Світлана Бацюкова вже провела в інтерактивній формі для учнів Селидівської ЗОШ №6 та Української ЗОШ №13 Селидівської міської ради. Під час уроків діти розглядали історію, символи, структуру та традиції Європейського Союзу. Причому опановували нові знання у цікавому форматі, взявши участь у командних інтелектуальних іграх і змаганнях.
Міжнародний проєкт стартував і реалізується на Донеччині за підтримки відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні, Донецької ОДА та Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.