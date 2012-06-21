Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Технологічний процес збагачення вугілля, схоже, використали посадові особи в Донецькій області для власного збагачення за рахунок державного майна. Саме таку можливу схему, на думку правоохоронців, які розслідують цю справу, могли використати ділові партнери з державного підприємства «Селидіввугілля» та збагачувальної фабрики №105.
Достеменно відомо, що після укладення між згаданими сторонами договорів на збагачення рядового вугілля, далі події стали розвиватися досить дивно. Фабрика, отримавши вугілля, після його переробки і збагачення та розрахунку за свою роботу мала б відвантажити 7 тонн концентрату до ДП «Селидіввугілля», проте чомусь цього не зробила. Причому слідчі встановили, що на фабричних складах ця кількість палива відсутня. Отож за версією правоохоронців, службові особи збагачувальної фабрики могли привласнити та здійснити розтрату державного майна на солідну суму, завдавши збитків державі на 13,5 мільйона гривень.
А оскільки у цій ситуації керівники ДП «Селидіввугілля» досі не вжили ніяких дієвих заходів для відшкодування фінансових втрат, з’явилися підозри про і їхню причетність до розтрати державного майна. Досудове розслідування триває і про його результати стане відомо пізніше.