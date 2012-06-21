Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

У прифронтовому Торецьку на Донеччині на базі міської філії ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» відкрили нову лабораторію. Відтепер завдяки проведеним у лабораторії дослідженням з’явилася можливість оперативно виявляти випадки захворювання на COVID-19, а також відстежувати імунітет у людей, які пройшли курс лікування і подолали хворобу. Вже другу діючу в місті лабораторію створили на кошти, виділені із обласного бюджету — всього 1,5 мільйона гривень. А перший подібний заклад для тестування населення запрацював тут у липні завдяки фінансовій допомозі військово-цивільної адміністрації Торецька.

Тим часом у Краматорську відкрили лабораторію, передану до адміністративну центру Донеччини Європейським бюро ВООЗ в Україні. Її початкова потужність — 160 тестів на добу, проте за словами фахівців,у подальшому щодоби тут зможуть робити майже вдвічі більше тестів. До речі, це вже п’ята в області подібна лабораторія.

За минулу добу у Донецькій області діагностували всього сім випадків коронавірусної інфекції. На жаль, двоє людей померли, а тому з початку наступу пандемії список жертв подовжився до півсотні осіб.