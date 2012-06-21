Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Минулі позачергові парламентські вибори виявилися дуже напруженими для окремих спеціальних підрозділів правоохоронців Донеччини. Приміром, у день голосування в області працювали відразу 14 вибухотехнічних груп, які змушені були оперативно реагувати на повідомлення про загрозу терористичних актів.
У короткий термін вибухотехніки разом із кінологами та рятувальниками обстежили 14 виборчих дільниць у прифронтовому Торецьку та приміщення Окружної виборчої комісії у Майорську, перевіряючи сигнали про їх замінування. А щоб пересвідчитися, що вибухових пристроїв за вказаними адресами немає, фахівцям довелося витратити чимало зусиль, нервів і часу. Те ж саме стосується і двох повідомлень про замасковану вибухівку на КПВВ «Майорське». Щоправда, якщо у першому випадку сигнал не підтвердився, то в іншому вибухотехніки справді відшукали міну і гарантували безпеку людей, яких немало на КПВВ.
Власне, згаданий режим роботи для спеціального підрозділу у прифронтовому регіоні став майже нормою. Адже з початку року співробітники вибухотехнічного відділу ГУ Національної поліції України в Донецькій області здійснили вже 538 виїздів і вилучили близько 3 тисячі боєприпасів та понад 7 кілограмів вибухових речовин.