Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Донецькій області виникла необхідність створити місця тимчасового проживання для людей, які тривалий час не можуть вільно перетнути лінію розмежування у бік окупованої території прифронтового краю. Подібна проблема виникла після того, як окупаційна влада ОРДО перекрила в’їзд та виїзд через свої пропускні пункти, мотивуючи це рішення боротьбою з COVID-19 (в окремі дні на тому боці вже почав працювати тільки КПП «Оленівка»).
Зважаючи на згадану ситуацію органи місцевого самоврядування та правоохоронці Донеччини звертаються до людей із проханням не залишатися цілодобово біля лінії розмежування, чекаючи рішення про відкриття окупаційних КПВВ, оскільки наближається осіннє погіршення погодних умов. Але поряд із цим, аби подорожні не залишалися в негоду просто неба, їм вирішили запропонувати місця у тутешніх соціальних закладах, що розташовані неподалік. Отож люди, які з різних причин не мають можливості перетнути лінію розмежування, зможуть днювати чи ночувати у значно комфортніших умовах.