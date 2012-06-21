Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



У Донецькій області з понеділка у червоній карантинній зоні опинився Слов’янський район, де ситуація з поширенням пандемії CОVID-19 залишається дуже складною. А жителі відразу 16 міст та 11 районів Донеччини розпочинають цей тиждень у помаранчевій зоні.

Тим часом тільки за минулу добу в регіонів офіційно підтвердили ще 126 випадків небезпечного захворювання, а серед вражених є і 6 дітей. На жаль, подовжився список померлих: Бахмуті та Мирнограді хвороба забрала життя двох жінок віком 73 та 67 років.

Всього з початку наступу COVID-19 у прифронтовому краї хворобу діагностували у 7134 осіб, з яких 2281 людей вже одужали, 82 померли, а ще 4771 продовжують лікування.